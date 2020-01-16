Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020’ye kadar ABD’ye taşınacağını duyurmuştu. Ancak Defense One’a konuşan Pentagon yetkilileri, F-35 parçalarının üretiminin ABD’ye taşınma işinin 2020 yılının sonundan önce tamamlanamayacağı görüşünde. Lockheed Martin ve Pratt, ürettiği F-35’lerin en önemli parçaları için Türkiye’yle birkaç yıldan fazla sürecek bir kontrata sahip. Ondan fazla Türk firma, F-35’lerin 900’den fazla parçasını üretiyor. Türkiye’yi bu önemli üretim zincirinden çıkarmanın, ABD’ye maliyeti 500 ila 600 milyon dolar olacak.