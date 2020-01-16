Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020’ye kadar ABD’ye taşınacağını duyurmuştu. Ancak Defense One’a konuşan Pentagon yetkilileri, F-35 parçalarının üretiminin ABD’ye taşınma işinin 2020 yılının sonundan önce tamamlanamayacağı görüşünde. Lockheed Martin ve Pratt, ürettiği F-35’lerin en önemli parçaları için Türkiye’yle birkaç yıldan fazla sürecek bir kontrata sahip. Ondan fazla Türk firma, F-35’lerin 900’den fazla parçasını üretiyor. Türkiye’yi bu önemli üretim zincirinden çıkarmanın, ABD’ye maliyeti 500 ila 600 milyon dolar olacak.
Türkiye F-35 için parça üretecek
16.01.2020 - 04:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’yi, Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD, yine de jetlerin üretimi konusunda Türkiye’ye bağımlı olmaya devam ediyor.
Etiketler : f35,f 35 türkiye,
675326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/675326.aspx
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