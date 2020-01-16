Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlik 2020 yılında yüzde 15’lik artış ile 15,5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Birlik ayrıca Afrika, Amerika ve Uzak Doğu pazarına daha fazla ihracat yapmak üzere bu bölgelere özel çalışma yapacak. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur dünya genelinde birçok ülkenin büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etmesine rağmen ihracat ailesi olarak 2020’de 190 milyar dolar hedef belirlediklerini hatırlattığı açıklamasında “Çukurova’nın gıda ve tarıma dayalı sanayi alanındaki potansiyeli yeterince değerlendirebilirsek en az kimya sektörü kadar ihracat yapabiliriz. Bölgemizdeki petrokimya, enerji ve gıdanıhn yanı sıra ayakkabı ve mobilya sektörlerinde de yeni üretim merkezleri devreye giriyor. Altyapı, ulaşım ve üretim imkânları ile bölgemizin ihracat payı hızla artacak” dedi. Akdeniz bölgesinden en fazla Irak, İspanya, Mısır, Hollanda ve İtalya’ya ihracat yapılılıyor. Kimyevi maddeler 5 milyar 50 milyon dolar ile ilk sırada. Demir ve demir dışı metaller ihracatı 3,2 milyar dolar, yaş meyve ve sebze ise 1,2 milyar dolar ihracat payına sahip.