Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Konuya ilişkin Türkiye’ye açıklama yapan Türkiye Enerji Politikaları ve Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye’de son 10 yıldır bu konulardaki projelere AR-GE bütçesi ayrılmaya başlandığını belirterek “Hidrojen ağırlıklı olarak doğalgazdan elde ediliyor. Hidrojen ulaşım ve enerji üretimi gibi alanlarda kullanılıyor. Bakan Bey’in açıklamasını Türkiye adına güzel bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum” dedi. Bu konuda 2100 yılına yönelik projeksiyon hazırladıklarını ifade eden Akyener, şöyle konuştu: Kömürden hidrojen üretmek mantıklı bir çözüm. Şu an ekonomik değil ama Türkiye’nin uzun vadeli teknoloji geliştirmesinde fayda sağlayacak. Almanya, İngiltere, Fransa’da da benzer uygulamalar var ama çok yaygın değil. Şimdi beş araçla başlarsınız zamanla yaygınlaşır. Türkiye bor zengini. Bor yakıt pili teknolojisinde de kullanılıyor. Hidrojen üretimi Türkiye’nin bu konuda elini güçlendirecektir.