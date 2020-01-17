Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarıyıl tatiline giren öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Elektronik perakendecisi MediaMarkt, yoğun bir temponun ardından dinlenme fırsatı bulacak öğrenciler için karne indirimini bugün başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 19 Ocak tarihine kadar devam edecek geçerli olacak kampanya kapsamında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, oyun konsolları ve akıllı çocuk saatleri yüzde 30’a varan indirimlerle sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamada bahsedilen indirimli ürünlere ilişkin detaylı bilginin şirketin satış noktalarından veya internet adresinden alınabileceği bildirildi.