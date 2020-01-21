Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşük ayarlı çeyrek altının organize bir şekilde üretilip piyasaya sürülmeye çalışıldığını vurgulayan Öner, “Çeyrek 22 ayar olması gerekirken bunu 18-19 ayar üretip, satıyorlar. Bu şekilde üretilen 18 ayar çeyrek altın ortalama 100-110 lira daha ucuza mal oluyor” dedi. 22 ayar altına oranla 18 ayar altının renginin daha açık olduğunu kaydeden Öner, “Ayarı düşük altın daha sarımsı ve soluk renkte oluyor. Düşük ayar olduğu için serttir, kolay bükülmez. Oysa 22 ayar altın kolay bükülüyor. Her kuyumcunun sertifikası var. Altın alanlar, kuyumculardan garanti belgesi özelliği de taşıyan o sertifikaları alsın” diye konuştu. Bu işi yaparken yakaladıkları bir zanlının 20 gün sonra başka bir kuyumcuya düşük ayarlı altın satmaya çalışırken görüldüğünü anlatan Öner, “Bu iş organize yapıldığı için zanlıların organize suç kapsamında cezalandırılmasını istiyoruz. Cezası caydırıcı olmayan suçlar tekrar işleniyor” ifadelerini kullandı.