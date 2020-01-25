Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY’nin, ortaklığın yönetim kurulu tarafından kabul edilen 2020 bütçesi çerçevesinde hedef ve beklentilerine dair açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, trafik gelişimi kapsamında bu yıl iç hatlarda 31,5-33 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği aktarıldı. Kapasite artışının Türkiye’de yüzde 7, Orta Doğu’da yüzde 7, Avrupa’da yüzde 2, Asya-Uzak Doğu’da yüzde 17, Kuzey ve Güney Amerika’da toplam yüzde 16, Afrika’da yüzde 10 düzeyinde gerçekleşmesinin hedeflendiği bilgisi verilen açıklamada “Toplamda yüzde 8,5-yüzde 10 kapasite artışıyla yolcu doluluk oranının yüzde 81-yüzde 82 olması beklenmektedir. 2020’de yüzde 7-yüzde 8 artışla 1,60-1,65 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir” denildi.

Şirket açıklamasında, akaryakıt giderinde 2019’a oranla yüzde 8-9 artış öngörüldüğü, 2020 hedge dahil ortalama yakıt maliyetinin ton başına 690-700 dolar civarında olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, yakıt hariç birim giderlerin sabit kalmasının beklendiği ifade edildi.