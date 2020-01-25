Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrikli traktörün tüm test aşamalarının bittiğini söyleyen Pakdemirli “Bu işin prototipten üretim aşamasına gelmesi zahmetli bir iş. Bununla ilgili Ziraat Bankası ile prototip üreten firma ortak bir şirket kurdu ve şu anda fabrika binasını teslim aldılar, üretim için orayı hazırlıyorlar. Hızlı bir şekilde üretime geçecekler” diye konuştu. Pakdemirli, temmuz-ağustos döneminde düzenlenecek hasat şenliğine kadar elektrikli traktörlerin tarlada yerlerini alacaklarını ifade ederek, 65 beygirlik daha küçük prototipin de uygun fiyatla sunulacağını ifade etti.

DESTEK ÖDEMESİ BAŞLADI

Toplam 2 milyar 384 milyon liralık tarımsal desteğin, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre dün itibarıyla ödenmeye başladığını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: Kimlik numarasının sonu sıfır ve 2 olanlar bugün (dün), 4, 6 ve 8 olanlar 31 Ocak saat 18.00’den sonra tarımsal desteğini alacak. Buzağı desteği kapsamında 81 ilde 761 bin 486 kişiye 1 milyar 345 milyon lira verilecek. Hububat desteği 45 ilde 193 bin 293 kişiye 948 milyon lira. Çevre Amaçlı Tarım Arazisi Koruma Programı desteği 21 ilde 7 bin 937 kişiye 25 milyon lira. Sertifikalı tohum kullanım desteği 17 ilde 13 bin 638 kişiye 10 milyon 500 bin lira. Ayrıca, 23 ilde 4 bin 713 kişiye 19 milyon lira sertifikalı fidan kullanım desteği, 72 ilde 951 kişiye 18 milyon lira hayvan hastalıkları tazminatı ve 22 ilde 1478 kişiye 18 milyon 500 bin lira hayvan gen kaynakları desteği bugün tek seferde ödenecek.

SOĞANDA YASAK YOK

Patates ve soğan gibi ürünlerin üretim miktarlarının takip edilmesinin önemini vurgulayan Pakdemirli “Bu sene etraftaki ülkelerin hiçbirinde soğan yok. Bizdeki kadar kaliteli ve ucuz soğan yok. Türkiye’de kabaca 2 milyon ton soğan üretilir. Bir anda 250 bin ton soğan çıkınca frene basmanız lazım. İhracat yapmak güzel ama ihracat yaptığımı daha pahalı ithal edeceksem frene basmak gerekir. Biz bir yasak getirmedik, ön izin şartı getirdik” diye konuştu.

DÖNER KAVGASI

Uluslararası Dönerciler Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan’ın gazetemiz aracılığıyla gündeme getirdiği zamanı geçmiş tavuk etlerinin çamaşır suyuyla yıkanarak dönere katıldığı iddiası tartışmalara yol açtı. Bakan Pakdemirli, konuyla ilgili “Başkanı aratıp, ‘Nerede çamaşır suyu kullanıldığını biliyorsan söyle hemen denetleyeceğiz’ dedim. Bir yer gösteremedi. ‘Efendim biz rulo döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye böyle bir haber yaptırdık’ dedi. Burada rekabet içerisinde olan iki grubun bindikleri dalı keserek bu işi yapmalarını doğru bulmuyoruz. Bu sektöre zarar verir. Bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bununla ilgili yasa da çıkacak” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Pakdemirli’nin sözleri üzerine UDOFED’den şu açıklama yapıldı: Türkiye gazetesinde UDOFED Genel Başkanı Sayın Mehmet Mercan’ın vermiş olduğu röportaj doğrudur fakat dönerde çamaşır suyu kullanılıyor şeklinde bütün sektörü zan altında bırakacak bir ifadesi yoktur. Sektör içerisinde gayri ahlaki, merdiven altı üretim yapan firmaların sektöre verdiği zararlar ele alınmıştır. Bazı kişilerin günü geçmiş, çöpe gitmesi gereken tavuk etlerini çamaşır sulu sularda bekleterek döner veya diğer ürünlerde kullandıkları sektör içerisinde olan herkesin bilgisi dâhilindedir.

FEDERASYONA ÇATLAK

Öte yandan Tüm Döner Üreticileri Derneği (DönerDer) kurucusu olduğu UDOFED’den Mehmet Mercan’ın açıklamaları sonrası ayrıldı. DönerDer Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek “Milyonlarca insanın sağlığını ilgilendiren konularda sektör sözcülerini daha duyarlı açıklamalar yapmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

TİCARETTEN MENE KADAR GİDEBİLİRİZ

Toplumun ve halkın sağlığıyla oynayan, yanlış ürünler üretenlere karşı dün olduğu gibi bugün de savaş ve gayret içinde olduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli “Bir firmayı birkaç defa ifşa ettiğiniz zaman o firmanın piyasada iş yapma imkânı kalmıyor. Firmalardan bir tanesi bakanlığa geldi, ‘Benim işim biter, listeden çıkarın’ dedi. İki gözü iki çeşme bakanlığın önüne gelip ağlıyor. ‘Buna acımayın’ dedim. Gıda üreten birisi kanunlara uygun ürün üretecek. Bunun lamı cimi yok. Ambalajsız gıdalarda büyük riskle karşı karşıyasınız. Yollarda satılan zeytin yağının içinde başka bir yağ katıp satabilirler. Bilmediğiniz yerlerden açık ürün alınmamasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

OCAK SONU YASALAŞACAK

Gıda denetimine ilişkin yasanın TBMM’ye gittiğini anlatan Pakdemirli “Ocak sonu gibi yasalaşacak. Denetimlerde kanunun verdiği en yüksek cezaları veriyoruz ancak oradan kazanılan getiri fazla olduğu için cezayı göze alıyorlar ya da firmanın adını bir süre sonra değiştiriyorlar. Bu firmaları ticaretten mene kadar gidebiliriz. TOBB Başkanı ile konuştum. Bu tarz davranışta olan kişileri meslekten men etme gibi bir yetkileri var. Buna da çalışıyoruz. Taslak cezamızda 250 bin liraya kadar ceza, 5 yıla kadar hapis var” dedi.

SAĞMA MAKİNESİ ÜRETİME GEÇİYOR

Yeni geliştirilen sağma makinası hakkında konuşan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: Özellikle göçen aileler yayladayken koyunlarını sağamıyor veya süt hijyenik şartlarda olmuyor. Bunların etrafına hızlı şekilde kooperatifler vasıtasıyla sağma makinasını ulaştıracağız ve sütler hijyenik şekilde sağılarak muhafaza edilecek. Bu güzel bir teknoloji, kendinden güneş paneliyle kendi üretimini yapıyor, hızlı şekilde üretime geçeceğiz. Denemeleri bitti ve üretime hazır. Seri üretime birkaç firmayla geçiyor olacağız.

86 ÜLKEYE TOHUM İHRACATI

Ülkede 2002’de 145 bin ton, bugün itibarıyla ise 1 milyon 60 bin ton sertifikalı tohum üretildiğine dikkati çeken Pakdemirli “Tohum ihtiyacımızın yüzde 96’sını yerli karşılıyoruz. Bir eksiğimiz var, sebze tohumlarında ithalata bağımlıyız. Bununla ilgili TÜBİTAK ile proje başlattık. En yakın zamanda bu tohumları da yerlileştireceğiz. Ayrıca 86 ülkeye de 152 milyon dolarlık tohum ihracatı vardır” diye konuştu.

11 MİLYON FİDANIN YÜZDE 95'İ TUTTU

Geleceğe Nefes Seferberliği’nde geçen yıl kasım ayında dikilen 11 milyon fidanın büyük bölümünün kuruduğu iddialarını yalanlayan Pakdemirli, fidanların yüzde 95 tuttuğunun altını çizerek “Bu bizim için yıllara sair ortalamamızdır. Milletimizle yaptığımız kampanyadaki ortalama yüzde 95. Bu sene de 82 milyon fidan dikeceğiz” dedi.