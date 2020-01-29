Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimde kaliteyi artırmak için İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya’da başlattığı “Uzman Eller” projesinin kapsamının genişleyebileceğinin sinyalini verdi. Konuyla ilgili soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projenin başarılı olması durumunda bütün illere yayılabileceğini söyledi. Uzman Eller projesinde başvuru süreci devam ederken; kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim alan üniversite mezunlarına, 100 bin lira hibe verilecek. Destekten yararlanmak için projelerin hayvansal, bitkisel, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin üretimine, depolanmasına ve paketlenmesine yönelik olması gerekecek. “Genç Çiftçi” uygulamasının bitmesi sonrasında hayata geçirilen Uzman Eller ile; kırsalda girişimciliğin ve istihdamın artması planlanıyor.

KONUT VE BURS TEŞVİKİ

Üretimin uzman kişiler tarafından yapılacak olması ile de, verim ve kalitenin artırılması sağlanacak. Gençler kırsala yönlendirilirken onların ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar konusunda adımlar da atılacak. Köylerin yanı başında güvenli konutlar inşa edilecek. Kırsal alanda hayat standartlarının yükseltilmesi için kurumsal ve yerel kapasite geliştirilecek. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversite giriş sınavı sonucunda ilk on bine girip de ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendislikleri ile veteriner fakültelerine yerleşen öğrencilere burs da verecek.

92 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Kırsal alanda son 12 yılda, 490 proje ile 9 milyar liralık yatırım yapıldı. Yaklaşık 92 bin kişi istihdam edildi. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında da, 14 bin 315 projeye 4 milyar liralık hibe sağlandı. Bakanlık, 2023’e kadar yatırım miktarını 15 milyar liraya, istihdam sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyor.