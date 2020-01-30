Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz açıklarında avlandıktan sonra çiftliklerde büyütülen orkinos, ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor. 2019 ihracatı, önceki yıla göre yüzde 53 artarak 97 milyon 400 bin dolara ulaştı. Orkinos, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu tarafından belirlenen kota çerçevesinde avlanıyor. Japonların çiğ balık eti ve pirinç kullanarak yaptığı suşinin ham maddesi olan orkinos, zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik süreci sonrası mutfaklara giriyor. İhracatta ilk sırada 79 milyon dolarla Japonya yer alırken; bu ülkeyi 14 milyon dolarla Güney Kore ve 2,7 milyon dolarla ABD izledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan “Çiftliklerde yetişen orkinosların ağırlığı 600 kilograma kadar çıkıyor. Bundan dolayı orkinoslara denizlerin büyükbaşı diyoruz” şeklinde konuştu. Group Sagun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Sagun da “Türkiye’ye verilen orkinos avcılık kotasında geçen yıl artış yaşadı. Ancak bu Türkiye için yeterli değil. Avrupa Birliği ülkeleri bu kotaların yüzde 60’ına hâkim” dedi.