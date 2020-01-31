Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç alım satımında nakit tutarın karşı tarafça ödenmeme riskini ortadan kalkacak ‘TaşıtTakas Sistemi’ 3 Şubat’ta başlayacak. Takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank’tan yapılan açıklamaya göre, TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş anlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek. Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, TaşıtTakas Sistemi’ne www.tasittakas.com.tr üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla erişim sağlanabileceğini aktararak, kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını bildirdi. Günlük 30 bin adetlik rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi’nin yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetlerinin minimum seviyede tutulduğunu anlatan Elibol, şunları kaydetti: Takasbank’ın sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak.