Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 yıldır Türkiye’de tüketicilerin en çok hayalini kurduğu iki anahtara ulaşmalarını sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten FuzulOto Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli oyuncuları arasındayız. Sıfır kilometre ya da ikinci el araç olması fark etmeksizin otomobil sahibi olmak isteyenleri, paylaşım ekonomisi temelli bir sistemle destekliyoruz. Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. Türkiye’de bu yıl 1 milyon araç satılacağını öngörüyoruz. Biz de FuzulOto olarak, yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz” dedi. Türkiye’de yedi kişiden birinin araç sahibi olduğuna işaret eden Akbal “Avrupa Birliği’nde ise iki kişiden birine araç düşüyor. Türkiye’de bunu yakalayan sadece iki şehir var; Muğla ve Burdur. Tunceli ve Hakkâri ise araç sahibi oranında en düşük. Demek ki FuzulOto olarak bu yıl bu bölgelere de odaklanacağız” diye konuştu. Akbal, “Vatandaşımızın karşısına yeni reklam yüzümüzle çıkıyoruz. Ülkemizin popüler ve sevilen isimlerinden biri olan Kadir Çöpdemir ile yeni reklam kampanyamızı tamamladık. Güzel bir iletişim ve etkileşim süreci yaşayacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.