Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - Hükûmet, bankacılık sisteminde ve dev projeler ilgili değişiklikler içeren yasayı TBMM’ye sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş; Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 40 maddeden oluştuğunu, teklifin, uluslararası finansal piyasalarla Türkiye’deki piyasaların uyumlu hâle getirilmesini amaçladığını belirtti. Bankacılık sektörünün güçlenmesi ve sermaye piyasalarındaki araçların çeşitlendirilmesini hedeflediklerini belirten Muş, sistemik öneme sahip bankalara “önleme planı” yapma zorunluluğu getirileceğini söyledi. Muş “Teklifle, vatandaşlarımızın hem bankacılık faaliyetlerinin hem de kişisel verilerinin çok daha korunaklı hale getirilmesini beraber sağlamış olacağız Finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemler tanımlanacak. Bunlar, uluslararası hukuk ve mevzuatla uyumlu hale gelmiş olacak” dedi.

Kanun teklifinin kabul edilmesi hâlinde Türkiye’nin önemli bir finansal enstrümanı tanıyacağına da dikkati çeken Muş “Önemli, büyük ölçekli projelerde vatandaşlarımız, finansman sağlamak suretiyle ortak olma imkanına kavuşacaklardır. Buradaki düzenlemeler, SPK’nın çizeceği, ortaya koyacağı çerçeve içinde yapılacaktır. Büyük ölçekli projeler var. Vatandaşlarımız belli birikimleriyle buraya ortak olabilecek ve bu birikimlerinin karşılığında, projelerden elde edilecek kârdan paylarını alacaklar” değerlendirmelerinde bulundu.



CAYDIRICI CEZALAR

Avrupa Birliği ve ABD’deki manipülatif ve yanıltıcı işlem yapan bankalara yönelik uygulamalara da işaret eden Muş, şunları kaydetti: Bankalara belli yükümlülükler getirmiş olacağız. Önce bu manipülatif, yanıltıcı işlemlerin neler olacağı belirlenecek. Daha sonra bu işlemlere uyulmaması hâlinde uygulanacak müeyyideler ortaya konulacaktır. Geçmiş dönemde elde ettiği faiz geliri, komisyon ve diğer anlamda elde ettiği toplam gelirin yüzde 5’ine kadar cezai müeyyide uygulanabilecektir. Bu, Avrupa Birliği’nde yüzde 15’e kadar çıkabilmektedir. Getireceğimiz düzenlemeyle müşteriyi yanıltıcı şekilde hareket eden, yapay para hareketleriyle piyasayı manipülatif olarak farklı noktalara sürükleyen veya bu işlemlerin içinde olan bankalar, burada tanımlanan kuralları ihlal etmeleri hâlinde müeyyideyle karşılaşacak.

TBMM’ye sunulan teklifte piyasa dolandırıcılarına verilen cezalar da caydırıcı hale getiriliyor.

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarında hapis cezasının alt limiti 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Hapis cezasının 2 yıl olarak verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle söz konusu suçu işleyenler üzerindeki caydırıcı etki azalıyordu. Binlerce yatırımcıyı mağdur eden bu kişilerin aykırı davranışları karşılığındaki cezalarını çekmeleri için alt sınır 3 yıla yükseltilecek.