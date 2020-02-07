Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci elde fiyatların yükselmeye devam edeceğini belirten Şahsuvaroğlu “Bunun başlıca sebebiyse stoklara yeni girecek olan sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı olarak talebin ikinci ele kayması denilebilir” dedi. İkinci çeyrekte sıfır araç stokunun talebi karşılayacak seviyeye çıkmasıyla birlikte ikinci eldeki fiyat artışının yumuşayacağını aktaran Şahsuvaroğlu, 2020’nin ilk 15 gününde ikinci elde fiyat artışının yüzde 5,8 olduğunu kaydetti.