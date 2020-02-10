Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 kişilik sefer ekibinin uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkacağını söyledi. Türkiye’nin geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkesini kurduğunu anlatan Varank, sefer ekibinin yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere üç ana kategoride 15 proje yürüteceğini ifade etti. Varank “4. Bilim Seferi’miz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız” dedi. Bakan Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de King George adasına kadar ekibe iştirak edeceğini kaydetti.