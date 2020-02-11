Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray’a yapılan yüzde 35’lik zammın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği UKOME kararıyla belediye tarafından uygulandığını açıkladı. TCDD de UKOME kararı gereğince ücretlerin artırıldığını, bu konuda TCDD’nin yetkisinin olmadığını kaydetti.

Son zamla metrobüste en kısa mesafe 1,95’ten 2,50 TL’ye çıktı. 34 duraklık tam yolculuk ücreti ise 3,85’ten 5,20’ye, öğretmen için 2,85 TL’ye, öğrenci için 1,70 TL’ye yükseldi. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dâhil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. İDO’nun Bostancı-Kabataş hattı 11’den 15 liraya, Kabataş-Beşiktaş-Adalar hattı 12,5’tan 14 liraya, Bostancı-Adalar hattı 7’den 12 liraya yükseldi. Havalimanına giden otobüs ücretleri ise 5,20’den 7 TL’ye çıktı.



Aktarma yapılabilecek

∂ UKOME’nin uygulamaya koyduğu kararla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işlettiği Marmaray, İstanbulkart aktarma sistemine dâhil edildi. Böylece bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray’a binen tam biletli vatandaşlar 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler 3,50 lira yerine 1,70 lira ödeyecek.