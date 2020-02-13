Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 307 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,20 liradan, 2 bin 23 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 44 liradan, 280 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284 liradan, bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 997 liradan, 989 liradan alınan Yarım Ziynet 999 liradan ve 494 liradan alınan Çeyrek Ziynet 499 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (13 Şubat 2020 güncel altın fiyatları)
13.02.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,20 lira oldu.İşte 13 Şubat 2020 güncel altın fiyatları...
Kaynak: İHA
Etiketler : Çeyrek,gram altın kaç tl,Altın fiyatlarında son durum,
681157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/681157.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER