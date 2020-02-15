Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir mali kriz yaşadığı bilinen yerli hava yolu şirketi şirket 26 Kasım’da uçuşlarını askıya almıştı. 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlayan Atlasglobal, İstanbul-Bağdat uçuşu ile son seferini gerçekleştirdi.