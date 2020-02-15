Bir süredir mali kriz yaşadığı bilinen yerli hava yolu şirketi şirket 26 Kasım’da uçuşlarını askıya almıştı. 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlayan Atlasglobal, İstanbul-Bağdat uçuşu ile son seferini gerçekleştirdi.
Atlasglobal iflas başvurusu yaptı
15.02.2020 - 03:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atlasglobal’in (Atlasjet) iflas başvurusu yaptığı öğrenildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.
Etiketler : atlasglobal,atlasglobal iflas,
681472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/681472.aspx
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