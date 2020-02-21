Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefi için yeni projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisini açan TİM, sayıları 90 bini aşan ihracatçılara “TİMMobil” ve “AloTİM” uygulamaları ile 7/24 hizmet verecek ve ihracat hacminin artması için destek olacak. Tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Web sitemiz üzerinden ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online olarak yapılabilir hâle getirdik. İhracatçılarımız artık Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca sağlanan destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler. Bu sayede hedef pazarlarda tanıtım çalışmalarını proaktif şekilde sürdürebilmelerini amaçlıyoruz” dedi. İsmail Gülle’nin verdiği bilgilere göre ihracatçılar, AloTİM uygulaması ile soru ve sıkıntılarına 7/24 esasıyla cevap bulabilecek. WhatsApp, Facebook ve BiP uygulamaları üzerinden de dünyanın her noktasından TİM’e ulaşabilecekler. Ayrıca mobil uygulamayla ihracatçılar; dünyanın neresinde olursa olsunlar bir dokunuşlarıyla global pazarlara yönelik piyasa verilerini, TİM’in hazırladığı yeni nesil hedef pazar analiz raporlarını, ülke bilgi notlarını ve diğer bilgilendirici yayınları görüntüleyebilecek. Mobil uygulamadaki canlı destek butonu, ihracatçıların meselelerinin çözümü için aktif destek sağlayacak.

190 milyar dolarlık hedeflerini hatırlatan İsmail Gülle “İhracat 2020 Raporu”nu açıkladı. Gülle “Beklentileri, fırsatları ve riskleri analiz ettik. 2030 yılına doğru küresel trendleri mercek altına aldık. Hangi ürün ve sektörlerin daha fazla küresel ticarete konu olacağını detaylarıyla paylaştık” diyerek yeni dönemde ihraçatcılar için radar olacaklarını vurguladı.