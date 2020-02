Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - Bu dönüşümün baş aktörü ise yapay zekâ. Öyle ki Amazon geleceğin mühendislerini yetiştirmek için 13 yaşından itibaren çocuklara yapay zekâ eğitimi veriyor. Türkiye’de ise Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi ile bugüne kadar 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa kodlama eğitimi verilirken, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca bu yıl ilk defa The Clubhouse Network iş birliği ile 14-17 yaş arasındaki bin gence yapay zekâ eğitimi verilecek. İTÜ Ayazağa Bilgi İşlem Binası’ndaki The Clubhouse Network sınıfının açılışında konuşan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, öğrencilerin burada aldığı eğitim sayesinde rahatlıkla mobil uygulama ve kendi yazılımlarını yapabilir hâle geleceğini söyledi. Süel “Bugün The Clubhouse Network sınıfımızı İstanbul’da açıyoruz. Ardından, Ankara ve Trabzon’da da sınıflarımız açılacak. Ağustos sonuna kadar 3 ilde 45 gönüllü eğitmenle bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sınıfta öğrenciler, yapay zekâ konusunda proje geliştirmek isteyen bir kişinin temel olarak bilmesi gereken her şeyi öğrenmiş olacak. Ayrıca projelerini farklı ülkelerdeki The Clubhouse Network’lerde bulunan öğrencilerle paylaşabilecekler” dedi.



The Clubhouse Network sınıfının açılış törenine İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen katıldı.