Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahin “Artık öyle bir noktaya geldik ki tüketiciler sadece ikinci elde değil sıfır araçlarda da sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu yüzden tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini ve buradan rapor almalarını tavsiye ediyoruz. Yani tüketici ekspertiz raporu almadan sıfır araç almasın diyoruz. Sıfır araç aldıktan 5-6 ay sonra tüketici tamire ya da bir servise gittiğinde ‘nerede kaza yaptınız’ sorusuyla karşılaşabiliyor. Sıfır aldığını söyleyen tüketiciye ‘bu araç kazalı’ deniliyor. Çünkü bazı sıfır araçlar taşınırken veya bir test sürüşünde hasar görüyor. Daha sonra tamir edilerek satıldığı anlaşılıyor. Bu da bize sıfır araçlarda bile boyalı ve değişen parçaların olabileceğini gösteriyor. Mahkemelere bu konuda başvuruda bulunan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.