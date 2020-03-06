Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye tekstil sektörünün önde gelen üreticilerinden Camp Tekstil ve Güney Kore endüstri devlerinden Kolon Industries firmaları önemli bir anlaşmaya imza attı. 10 milyar dolar cirolu Kolon firması, Türkiye’de hem yatırım yapacak hem de üçüncü ülkelerde ortak iş geliştirecek. Camp Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Şentürk “Camp Tekstil olarak Güney Kore’nin lider firmasının premium erkek ve kadın spor giyim, golf giyim, denim konfeksiyon üretimlerini yapıyoruz. Birlikte yatırım imkânlarını değerlendirerek dünya modasına tasarım ihraç edeceğiz’’ diye konuştu. Yirmi yıldır dünyanın seçkin markalarına kreasyonlarını tasarladıklarını belirten Şentürk ‘’Tecrübeli ve işinde uzman insan kaynağımız ve üretim kalitemizle, denim ve non-denim küresel tekstil endüstrisinde modaya yön vermeyi ve lider üretim firması olmayı hedefliyoruz. Camp Tekstil olarak toplamda 10 bin metrekarelik entegre tesisimiz ile yıllık iki milyon adet üretim ka-pasitesine sahibiz’’ diye konuştu.

YILLIK CİROSU 10 MİLYAR DOLAR

Güney Kore ekonomisinin kalkınmasında önemli bir yer alan Kolon Industries 1957 yılında kuruldu. 10 milyar dolarlık yıllık ciro üreten şirketin tekstildeki payı ise 1,2 milyar dolar. Endüstriyel malzemeler, film ve elektronik malzemeler endüstrisi, kimya ve tekstil olmak üzere dört farklı sektörde faaliyet gösteren Güney Kore devi, yatırım imkânlarının yanı sıra Türkiye’yi merkez üssü yaparak Avrupa ve Afrika pazarlarında da büyümeyi hedefliyor.