Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM öncülüğünde, gerçekleştirilen “İhracatın Yıldızları” yarışmasının ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgın sebebiyle İran’a gidecek sebze ve meyvelerin Mersin’de beklediğini belirterek “İran’a gidecek sebzeler, meyveler Mersin’de bekliyor, biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Lojistik yollarıyla, alternatif güzergâhlar üzerinde çalışıyoruz. Azerbaycan’da yıllık kotayı askıya aldılar, kota saymayacaklar. Hazar geçiş ücretlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışma yapıyoruz. Irak kapısında nasıl aktarma yaparız, tampon bölgede, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Önceliğimiz insan sağlığı ama ticaretimize de her türlü tedbiri alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız” dedi. Orta Asya’ya yapılan ihracatın yüzde 50’sinin İran üzerinden gittiğini hatırlatan Pekcan “Irak ve İtalya’ya 20 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Dolayısıyla tedbirlerimizi alacağız ama dış ticaretin önünde de engel tanımayacağız” diye konuştu.

İHRACATIN YILDIZI ARÇELİK

“İhracatın Yıldızları” yarışmasında toplam 22 firma ödüllendirildi. İhracatı teşvik amacıyla bu yıl 18. defa düzenlenen yarışmada “İhracatın Yıldızı Büyük Ödülü”nü Arçelik kazandı. “İhracat Performans” kategorisinde ilk sırayı Tosçelik Profil alırken, onu Ram Dış Ticaret ve Türkiye Petrol Rafinerileri izledi. “Sınır Tanımayan Şampiyonlar” sıralamasında LC Waikiki, Türk Traktör ve Kocaer Haddecilik “Hizmet İhracatı Şampiyonu” kategorisinde ise THY Teknik ödüle layık görüldü.