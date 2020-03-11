Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu oran, 2019’un kasım ayında yüzde 13,3 seviyesindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı ise 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişiye ulaştı.

SANAYİDE İYİLEŞME

Aralık ayında, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,5’i tarım, yüzde 20,6’sı sanayi, yüzde 5,4’ü inşaat, yüzde 57,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2019 yılı aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 51,8 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlikte oran da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artışla yüzde 25 olarak gerçekleşti.