Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönmez “35 TPAO personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak” ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerinin daha güçlü sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alındığını hatırlatan Bakan Dönmez “Taşucu’nda bulunan Kanuni, ultraderin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak” dedi.