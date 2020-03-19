Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de etkisini gösteriyor. Virüsün merkezi hâline gelen Avrupa’da birçok ülkede serbest dolaşım yasaklanırken alınan katı tedbirler hayatın her alanına yansımaya başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor. Pek çok ülke daralan ekonomilerinin çökmemesi için tedbir paketleri hazırladı.

ABD’DEN 1,2 TRİLYON DOLAR

Salgının yayılma hızındaki artış sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. ABD Merkez Bankası da (Fed) hane halkı ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek için Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlatacağını bildirdi. Söz konusu uygulama kapsamında, gecelik ve 90 güne kadar vadeli finansman sunulacak. Uygulamanın 20 Mart’ta başlayacağı, altı ay boyunca geçerli olacağı ifade edildi. ABD’de yönetimin hazırladığı tasarı ekonomiye 1,2 trilyon dolar aktarılmasını öngörüyor. Trump’ın ABD vatandaşlarına biner dolarlık çek göndermeyi planladığı kaydediliyor. Salgın en çok hava trafiğini vurdu. ABD’de havayolu şirketlerinin hayatta kalabilmek için en az 50 milyar dolarlık kredi ve nakit para istediği de belirtiliyor.

AB KAMU ALIMI YAPACAK

Avrupa tarafında ise önceki gün Avrupa Birliği (AB) liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacağı seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlerin Covid-19 ile mücadele kapsamında dış sınırların kapatılması, ekonominin desteklenmesi, ortak kamu alımları yapılması ve araştırmaların desteklenmesini içeren paketleri kabul ettiklerini söyledi. Avrupa Merkez Bankası da koronavirüs salgınının yayılmasının ekonomik sonuçlarının yakından izlendiğini ve uygun görüldüğünde salgına karşı alınan bütün tedbirlerde ayarlama yapmaya hazır olunduğunu duyurdu. Bu yıl yüzde 1 daralma bekleyen Fransa hükûmeti, krize karşı 45 milyar avroluk mali yardım paketi hazırlarken, İspanya 200 milyar avroluk, Polonya 52 milyar dolarlık mali yardım paketi açıkladı. İngiltere ise batma tehlikesi olan şirketler için 330 milyar sterlinlik yardım paketi oluşturdu. Söz konusu gelişmelere, günlerdir negatif seyreden ABD ve Avrupa borsaları ilk etapta müspet tepki verdi.