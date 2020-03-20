Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.
Bakan Pakdemirli'den üreticilere müjde
20.03.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bekir Pakdemirli,
689514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/689514.aspx
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