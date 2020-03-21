Gittigidiyor’un verilerine göre 9-16 Mart tarihleri arasında, bir önceki haftaya göre kolonya satışı 34 kat, steril eldiven 19 kat, el dezenfektanı 10 kat, sabun 4 kat, medikal maske 4 kat, tuvalet kâğıdı satışı ise 3,5 kat arttı. Özellikle hijyen ürünleri, paketli gıdalar gibi belirli kategorilerde artış gözlemlediklerine dikkati çeken GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB e-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı “Bebek bezi satışlarında da yüzde 30 artış yaşandı. Gıda ürünlerinde ise sıvı yağ satışı 5 kat, bulgur ve pirinç satışları ise 3 kat artış gösterdi” dedi. Öte yandan Sanayi Bakanı Mustafa Varank, kolonya üreticisi dokuz firma ile toplantı yaptı. Firmalar, fabrika ve perakende satış fiyatlarını salgın öncesi dönemdeki gibi tutacağını taahhüt etti.
Kolonya satışları 34 kat arttı
21.03.2020 - 06:11 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 06:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün Türkiye’de görülmesi ve devletin aldığı sıkı önlemlerin ardından vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için e-Ticaret sitelerine yöneldi.
Etiketler : kolonya,kolonya satışı,
689744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/689744.aspx
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