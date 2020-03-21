Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gittigidiyor’un verilerine göre 9-16 Mart tarihleri arasında, bir önceki haftaya göre kolonya satışı 34 kat, steril eldiven 19 kat, el dezenfektanı 10 kat, sabun 4 kat, medikal maske 4 kat, tuvalet kâğıdı satışı ise 3,5 kat arttı. Özellikle hijyen ürünleri, paketli gıdalar gibi belirli kategorilerde artış gözlemlediklerine dikkati çeken GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB e-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı “Bebek bezi satışlarında da yüzde 30 artış yaşandı. Gıda ürünlerinde ise sıvı yağ satışı 5 kat, bulgur ve pirinç satışları ise 3 kat artış gösterdi” dedi. Öte yandan Sanayi Bakanı Mustafa Varank, kolonya üreticisi dokuz firma ile toplantı yaptı. Firmalar, fabrika ve perakende satış fiyatlarını salgın öncesi dönemdeki gibi tutacağını taahhüt etti.