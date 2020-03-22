Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanların temastan uzak durmaya iten koronavirüs, karavan turizmini canlandırdı. Kent hayatındaki kalabalık ve potansiyel enfekte riskini göz önünde bulunduran ve imkânı olanlar karavanlarını alıp kalabalıktan uzak izole halat yaşamaya başladı. Koronavirüs sebebiyle kalabalık ortamlara girmemeye çalıştıklarını ifade eden radyo programcısı İsmail Akdağ “’Evde kal’ uyarısına da uymaya çalışıyoruz. Doğal besleniyoruz vitamin alıyoruz. Kalabalık yerine karavan hayatı yaşıyoruz. Herkesin karavanı yok ama olanların daha sakin yerlere gidip uzun süre kendilerini koruma altına alabilirler. Burada birçok arkadaş var karavancı. Burada dikkatli bir şekilde karavanın içinde zaman geçiriyoruz” dedi. Karavancıların çoğunun koronavirüs sebebiyle erken ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Akdağ “Birçoğu virüsten dolayı daha tenha yerlere gitti. Bizde buradayız ama birkaç gün sonra gidebiliriz. Sakin olan koylara gideceğiz” diye konuştu. Emekli memur Deniz Ekiz de 28 yıl önce karavan aldığını ve Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’ya geziler yaptığını söyledi. Ekiz “Bu yılki planımda sahilden Ayvalık’a geçmekti. Pazara çıktım çok kalabalıktı ve tedbir yoktu. Tedirgin oldum ailemin isteği üzerine Yalova’ya doğru yola çıkacağım. Koronavirüs nedeniyle planlarım ertelendi. Karavanda olsak bile misafirlerimiz geliyor tedirgin oluyoruz” dedi.