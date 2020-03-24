Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, vatandaşların ve iş dünyasının nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı, kamu bankaları eliyle yeni destekleri devreye aldı. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım birtakım önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Ziraat Bankasından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik hayata ilişkin muhtemel hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında, yeni destek adımlarının devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada “Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilme ve aynı zamanda üretim altyapısını ve iş gücü piyasasını ayakta tutmanın ekonominin bütün paydaşlarının ortak hedefi olması gerektiği vurgulandı.

Halkbank da; Covid-19 virüsünün Türkiye’nin finansal istikrarını olumsuz etkilemesini engellemek için salgın sürecinde gerekmesi hâlinde yeni tedbirler hayata geçireceklerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere, millî ekonominin tüm unsurlarının güçlü destekçisi olmayı sürdüreceklerini duyurdu. Vakıfbank da, bu süreçten en az hasarla çıkılması için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

BELEDİYELERE 3 MİLYAR TL

G20 Maliye Bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İşbirliğinin önemini vurguladık. Belediyelerden, 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak. Böylece belediyelere kaynak sağlanacak. KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan’a uzatıldı” dedi.

FAİZSİZ 3 AY ERTELEME

¥ 31 Mart 2020’ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

¥ İşletmelerin bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla, talep etmeleri hâlinde kullanmış oldukları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren üç ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

¥ Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, altı aya kadar ödemesiz dönem ve sonrasında kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak.

¥ Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

¥ Personel maaşlarını kamu bankaları üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek üç aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

¥ Kamu bankaları üzerine üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, firmalara ilave nakit kredi limiti tahsis edilebilecek.

¥ İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, firmaların kurumsal kart limitleri de artırılacak.

'ÖZEL'LER DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

∂ İş Bankası, Akbank ve Denizbank ekonomik destek paketini devreye aldı. Kurumlar, bireysel ve tüzel müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini, talep olması halinde 30 Haziran’a kadar öteleyecek. Mobil ve internet üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemlerinden de 30 Nisan’a kadar ücret almayacaklar.

İş Bankası, sektör ayırımı olmaksızın her ihtiyacı vaka bazında değerlendirecek. Ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek. İşletmelere, herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla, önümüzdeki üç aya ait maaş ödemeleri için limit tahsisi sağlanacak. Müşterilerin ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma da gidecek olan İş Bankası, POS ücretlerini de üç ay öteleyecek.

Akbank da günlük para çekme limitini, 5.000 TL’si QR kod ile olmak üzere 10.000 TL’ye çıkarmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Ortak ATM kullanımı da aynı tarihe kadar ücretsiz olacak.