Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş zam yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 4,97 liradan 5,04 liraya, Ankara’da 5,11 liradan 5,18 liraya, İzmir’de ise 5,13 liradan 5,20 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.