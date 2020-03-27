Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının devam ettiği süre içinde, bazı gıda üreticilerinin ve tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymaması, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı olarak satılması için genelge yayımladı. Ekmek üreten iş yerlerine yönelik resmi kontrollerin sıklaştırılması, özellikle ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerini taşıyıp taşımadığına bakılması hususunda il müdürlüklerinin daha önce talimatlandırıldığı hatırlatılan Bakanlık genelgesinde; ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında, tüketicinin doğrudan almasının engelleneceği vurgulandı.

AMBALAJA DİKKAT

Genelgede “Ekmek ve ekmek çeşitleri üç şekilde satışa sunulabilecektir. Hazır ambalajlı olacak. Gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konulacak. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık tutulmasında sakınca bulunmuyor. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler, sadece bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde, hijyen tedbirinin alındığı dolap ve tezgâhlarda bulundurulabilecek ve tüketicini talebi üzerine işletme görevlileri tarafından, uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecek” denildi. Bu arada pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek satışı yapılamayacak.