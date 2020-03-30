Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peki süreç nasıl işleyecek? İşte adım adım yapılandırma rehberi:

- Firma ve bireysel müşterilerin kredi taksiti, faiz ve anaparası 3 ay ertelenecek.

- Söz konusu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak.

- Mart, nisan ve mayısa ait borçlar ertelenecek. Kredinin nihai vadesi üç ay uzamış olacak.

- Ödemeler, haziran ayında tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

- Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit bölecek.

- Bazı özel bankalar hesaplanan faiz tutarının tamamını, 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite ekleyecek.

- Bazı bankalar ise; 12 veya 24 ay vadelerle ödeme imkânı sunacak.

- Başvurular, şubelere gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapılabilecek.