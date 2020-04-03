Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mart ayında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 13.33 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 13,33 olarak belirlendi.

