Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK), tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre; Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye İş Kadınları Derneği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin de aralarında bulunduğu STK'lar, Covid-19'a karşı "birlikte mücadele" vurgusu yaptı.

İSTİHDAMINI KORU!

Ortak bildiride, dünyanın nerdeyse tamamının Covid-19 salgınının etkisi altında olduğu belirtilerek, pek çok kişinin gönüllü karantina hayatı yaşadığı ve virüsün dünyanın 174 ülkesine yayıldığı kaydedildi. Türkiye'nin de Covid-19'a karşı topyekûn mücedele verdiğine dikkati çekilen açıklamada "Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. 83 milyon, hep birlikte mücadele vermektir. Tedbirlerin alınıp kurallara uyulması; fimaların, üretim ve hizmet kapasitesi ile istihdamını korunması oldukça önemlidir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. Başvuru için gereken belge sayısı düşürüldü. Şimdi hep birlikte diyoruz ki 'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde...' Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım" denildi.