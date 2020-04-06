Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı cep telefonlarını virüslü uygulamalarla 'hack'leyen dolandırıcılar, mobil bankacılık giriş bilgilerini ele geçirerek hesapları boşaltıyor. Denizli'de yaşayan 22 yaşındaki Emre Turhan'ın cep telefonu, kendi kendine uygulamaları açmaya başladı. Turhan, telefonunun bozulduğunu düşünerek sabah olmasını bekledi ve tamirciye götürdü. Ardından maaşını çekmek için ATM’nin yolunu tuttu. Hesabında para olmadığını gören Turhan, tamirciye giderek mobil bankacılık şubesine girdi ve 3 bin 250 TL olan maaşının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Şikâyet üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Cep telefonunun 'hack'lendiği ve korsan giriş yapıldığı anlaşıldı. Yaşanan olayın, farklı illerde başka insanların da başına geldiği belirlendi. Turhan "İşlemi ben yapmadım. Suç duyurusunda bulundum, bankaya da yazılı dilekçe verdim. Mağduriyetimin giderilmesini bekliyorum" dedi.