Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM verilerine göre; ABD'ye geçen ayki ihracatta dış satımı en fazla artan sektörler, yüzde 240 ile tütün ve yüzde 106 ile yaş meyve-sebze oldu. İtalya'da dış satımın oransal artışında başı, yüzde 509'luk artışla yaş meyve ve sebze çekti. Bu sektörü yüzde 106 ile fındık ve mamulleri izledi. İspanya'da ise yaş meyve ve sebzede yüzde 133'lük artış gerçekleşti.

Öte yandan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Habur sınır kapılarındaki tampon bölgelerde, şoför ve dorse değişimi ile ihracat temassız devam ediyor. 14 günlük izolasyon süreci, şoförlerin ve araçların beklemesine ve tedarik zincirinin yavaşlamasına sebep oluyordu. Koronavirüs teşhisinde kullanılan ve 3 saatte hızlı sonuç veren PCR testinin, artık şoförlere de uygulanacak olması, lojistik süreci hızlandıracak.