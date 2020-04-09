Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EPDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: TESK Başkanı Palandöken ‘Çalışmayan kapanmış dükkânın ortalama tüketimi mi olur? Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz?’ şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bir defa daha vurgulamak isteriz ki, rutin sayaç okumaları devam edecek. Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura söz konusu olmayacak. Kıyasen fatura uygulaması belli bölgeler ve belli bir süre için geçerli olacaktır. Hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın, ya da iki yılın bütün aylarının ortalaması ile değil, son iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Örneğin mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır. Binlerce esnaf ve sanatkârı temsil eden bir konfederasyonun başkanına böyle yalan yanlış açıklamalar yapmak, esnaf ve sanatkârlarımızı EPDK’ye karşı kışkırtmak, görevinin ağırlığına yakışmayan sorumsuzca bir davranıştır.