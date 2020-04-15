Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o destekler:

∂ Tekfen Holding ile Tekfen Vakfı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ayni ve nakdî olarak 8 milyon 750 bin liralık katkıda bulundu. Tekfen Onursal Başkanı Nihat Gökyiğit de 1 milyon lira şahsi bağış yapmıştı.

∂ Hak-İş’in bağışı 3 milyon liraya ulaştı.

∂ Tat Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdiresi Arzu Aslan Kesimer, çiftçilere destek olmak amacıyla toplam avans miktarını yüzde 30 artırarak 23 milyon TL’ye çıkardıklarını söyledi.

∂ Kibar Holding iştiraki Hyundai Assan, Kore’den özel bir uçakla 1 milyon 100 bin adet ilaç getirdiğini duyurdu. İlaçlar 80 bin hastanın tedavisinde kullanılacak. Hyundai Assan servisleri nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Cerrahpaşa’ya koruyucu malzeme tedarik etti, 4 milyon lira destek sağladı.