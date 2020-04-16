Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın 378 TL’yi görürken çeyrek altın ise 619 TL’ye yükseldi. Koronavirüse bağlı olarak yaşanan gelişmeler altının ons fiyatını yükseltirken, iç piyasada da dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının artmasına yol açıyor.