Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Demir-çelik, cam, çimento, seramik, kâğıt, selüloz, makarna gibi 24 saat fırın veya kazan çalıştırması, üretim yapması gereken sektörlerdeki firmalar bilgilerini resmî makamlara iletmeye başladı. Tarım ve gıda sektöründe ürün toplanması-paketlenmesi-depolanması gibi çalışma yürütmesi gereken sektörler de yasağa hazırlık yapıyor. Dün firmalardan topluca bilgileri alındı. Bilgiler arasında firmaların unvanı ve vergi numaraları, yetkili isimleri, yetkililerin numara ve e-Mail’leri, tesislerde çalışan personellerin sayısı ve fabrikanın bulunduğu şehir detayları bulunuyor. Bu uygulamanın yanı sıra hafta başından bu yana 7/24 çalışma düzeninde olan işletmelerin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulması konusunda valiliklere başvuru yaptığı öğrenildi.

TESK: BAKKAL VE BÜFELER AÇIK KALSIN

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı esnasında bakkal ve büfelerin açık kalması gerektiğini belirterek “Bakkal ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz. İnsanlar, hayati önem taşıyan günlük ihtiyaçlarını bakkaldan hızlıca giderip kasa kuyruğu beklemeden evlerine dönebilir” ifadesini kullandı.

ENTÜBASYON KABİNLERİ TOFAŞ’TAN

TOFAŞ, otomotiv üretimine ara verdikten sonra, hatlarını sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme üretmeye ayırdı. Tasarımcılardan da destek alan şirket, 578 biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 siperlikli maske üretti. Nisan sonuna kadar 50 bin siperlikli maske, 1300 sağlık personeli için koruyucu kabin daha üretilecek. TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, üretim hatları uygun olan bütün şirketleri desteğe çağırdı.