Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSB’lerde döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı, arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerde artık tapu ibrazı istenmeyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayici lehine önemli adımlar attıklarını belirtti. Öte yandan Bakanlık tarafından, sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işletme cetveli, başvuru hâlinde dört aya kadar uzatılacak. Elektrik tarifeleri için iki yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi vizesi için tanınan ek süre 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.