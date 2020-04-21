Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü takip etti. Personele göre en çok başvuru yüzde 51 ile 3'ten az çalışanı olan firmalardan yapıldı. İkinci sırada yüzde 28 ile 4-9 çalışanı, üçüncü sırada yüzde 11 ile 10-19 çalışanı bulunan firmalar yer aldı. 50'den az çalışanı olan firmaların ağırlığı yüzde 90'ı aştı. Bakan Selçuk "İşlemlerin hızlı yapılması için uygunluk tespitini beklemeden ödemeler gerçekleştirilecek. Sektörel tahdit yok. Başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ediyoruz” dedi.