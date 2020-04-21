Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emîrlikleri, Umman ve Bahreyn gibi ülkelere yumurta gönderen üreticiler İsrail’e de satışa başladı. Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan, yumurtacılık sayesinde geçen yıl yurt dışına 400 tır yumurta sattıklarını belirtti. Tezcan "Yumurtamız şu anda Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan'a satılıyor. İlk defa İsrail'den talepler aldık. Yumurtalarımız oraya da gidecek. Mart ayı sonu itibarıyla yurt dışı yumurta satışımız 160 tıra ulaştı" dedi.