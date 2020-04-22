Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ramazan ayında fırsatçılığa geçit vermeyeceklerini belirterek 50 ürünü yakın takibe aldıkları bildirdi. Pakdemirli fiyatların yükselmesi durumunda ise ürünlerin ihracatında sınırlamaya gidip ithalat yoluna gidebileceklerini bildirdi. Ramazan ayı öncesi hazırlıklar hakkında bilgi veren Pakdemirli "Tüm Türkiye'deki gıda alışverişinin yüzde 25'i ramazan ayında gerçekleştiriliyor. Normalde gıda alışverişlerinin üç misli talebe karşılık verecek şekilde sektör kendini ayarlar. Ramazan için zaten perakende sektörü ön hazırlık yapmıştı. Ramazan ayının ötesinde Covid-19 ile ilgili ek talebe karşılık da gerekli hazırlıklar yapıldı. Vatandaşın stok yapmasını gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, gıdada fiyat oluşumlarına ilişkin bir soru üzerine bu dönemde, zaman zaman patates, soğan, biber ve limon gibi bazı ürünlerde ithalat ve ihracat düzenlemelerine gittiklerini hatırlattı. Pakdemirli, şunları kaydetti: Arz ve tüketim dengesine göre 50 kadar ürünü şu anda takip ediyoruz. Zaman zaman patateste soğanda ufak tefek fiyat artışları görüyoruz ama burada perakende sektörünün düzgün yürüdüğünü, toptan çıkışlarının da düzgün olduğunu ancak aradaki lojistik zincirinde bazı fırsatçıların da bulunduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili Ticaret Bakanlığımız ile gereğini yapmak üzere bir kanun maddesi Meclis’imizden geçti. Böyle bir zamanda böyle bir fırsatçılık görülürse mutlaka gereği yapılacaktır. Şu anda biz birçok ürünün, limonun, patatesin soğanın depo çıkışlarını takip ediyoruz, buralarda da gereğini yapıyoruz. İzne bağladığımız ürünler oluyor, gerektiğinde ihracatına müsaade etmiyoruz. Limonu izne bağladık, izne bağlar bağlamaz depo çıkışları 10 liralardan 4 liralara düştü. Bu arada Rusya'da da limon 4-5 dolar oldu.

Pakdemirli, gelecek hafta iki bakanlıkla Sözleşmeli Üretim Platformunun ön lansmanını yapacağını, ürünlerin daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacağını dile getirdi.

HUBUBAT FİYATLARINI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Dünya genelinde gıdada aslında arz fazlalığı olduğunu belirten Pakdemirli "Şu ana kadar Türkiye'de ne tarımsal ne emtia ürünlerinde ne de işlemiş gıdalarda bir sıkıntı yaşandı. İnşallah bu Covid-19 musibeti geçene kadar da herhangi bir problem yaşanmayacak" dedi. Hububat alım fiyatına ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek "Mayısın ilk haftasında, kabine toplantımızın ardından Sayın Cumhurbaşkan’ımız açıklayacak. Çiftçimizi üreticimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturma gayreti içindeyiz. Bu sene de çiftçimizi, üreticimizi memnun edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

CANLARINA OKUYACAĞIZ

Halkın sağlığıyla oynayan ve yanlış beyanla ürün sunan işletmeleri yakın takibe aldıklarını vurgulayan Pakdemirli "Geçen hafta gıda sahtekârlarının ifşa listesini yayınladık. Bal, sucuk, salam, yağda sahtekârlık yapanların hepsinin 'Canını okuyacağız' dedik, bunu da yapmaya devam ediyoruz. Biz sağlam duruşumuzu gösterdiğimiz takdirde Türkiye'deki ürünlerin kalitesinin artacağına eminim" dedi.

187 MİLYON LİRA KÜÇÜKBAŞ ÖDEMESİ YAPILACAK

Bakan Pakdemir destek ödemeli kapsamında cuma günü 81 ildeki koyun ve keçi yetiştiricilerine 187 milyon lira destek ödemesi yapacaklarını, yaş çay alım fiyatlarıyla ilgili de çalışma yaptıklarını bildirdi. Pakdemirli "Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca balık konusunda üçüncü kampanyamız 21-23 Nisan'da alabalıkta olacak, onun fiyatını da 18,90 lira yaptık" diye konuştu.