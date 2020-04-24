Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazanda gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için de gereken bütün tedbirleri aldıklarına işaret eden Pakdemirli "Ramazan paketlerinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerini titizlikle kontrol edeceğiz" dedi. Ekmeği veya unlu mamulleri müşteriye teslim eden personel ile para alışverişini gerçekleştiren personelin farklı kişiler olmasının sağlanacağını belirten Pakdemirli, ambalajsız unlu mamuller, tatlı gibi gıda maddelerinin satışının yapılmasının engelleneceğini kaydetti. İl pandemi kurullarınca uygun görülmesi hâlinde sokak gibi uygun yerlerde izin verilen araçlarda ekmek, ekmek çeşitleri satışının yapılabileceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: Halkın sağlığıyla oynayan ve yanlış beyanla ürün sunan işletmelerin peşini bırakmayacağız. Bu sene ocak ayından bu yana toplam 359 bin 962 resmî kontrol gerçekleştirdik. Yapılan kontrollerin 17 bin 888'inde olumsuzluk tespit edildi ve 3 bin 848'ine 23 milyon 399 bin liralık idari para cezası uygulandı.

ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ,

Bakan Pakdemirli,video-konferans aracılığıyla çiftçi çocukların 23 Nisan’ını kutladı. Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Kahraman Sebze ve Meyveler’ serisinin dijital ortamda erişime açıldığının müjdesini veren Pakdemirli “Bundan sonra tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretim daha da önemli olacak” ifadelerini kullandı.