Sinema, berber, çocuk oyun alanlarının İçişleri Bakanlığınca kapatıldığını hatırlatan Altaş "Yine açılması için onay gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz" diye konuştu. Ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak AVM'leri açmayı planladıklarını vurgulayan Altaş "Maskelerin devlet tarafından temini düşünülüyor" bilgisini paylaştı.
AVM'ler mayısa hazırlanıyor
27.04.2020 - 02:43 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 02:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, kamu tarafıyla sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa, 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz" dedi.
Etiketler : avm,avmler ne zaman açılacak,
699787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/699787.aspx
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