Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema, berber, çocuk oyun alanlarının İçişleri Bakanlığınca kapatıldığını hatırlatan Altaş "Yine açılması için onay gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz" diye konuştu. Ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak AVM'leri açmayı planladıklarını vurgulayan Altaş "Maskelerin devlet tarafından temini düşünülüyor" bilgisini paylaştı.