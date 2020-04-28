Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,45’lik yükselişle başladı. Endeks, 454,96 puanlık artışla 101 bin 722,32 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,76 değer kazandı.