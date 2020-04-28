Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,45’lik yükselişle başladı. Endeks, 454,96 puanlık artışla 101 bin 722,32 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,76 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
28.04.2020 - 10:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,45’lik yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul,ekonomi,
700077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700077.aspx
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