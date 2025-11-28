Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayinde önemli bir konuma geldiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, özellikle insansız hava araçları alanında küresel pazar payının zirvede olduğunu söyledi. Kacır, "Türkiye yeni nesil havacılık platformlarında lider ülke haline geldi. İnsansız hava araçlarında küresel pazarın yüzde 68’ini Türkiye elinde tutuyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi programa katılmak için Kastamonu’yu ziyaret etti. Bu ziyaretleri kapsamında AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Kacır yaptığı konuşmada, ''Türkiye bir önceki asırda hava araçları, uçaklar, helikopterler üreten bir ülke değilken, şimdi havacılıkta, özellikle yeni nesil havacılık platformlarında lider ülke haline geldi. İnsansız hava araçlarında küresel pazarın yüzde 68’ini Türkiye elinde tutuyor" dedi

"TÜRKİYE TEDARİKTE KİLİT OYUNCU"

Partililere seslenen Bakan Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında, büyük bir kalkınma seferberliği içerisinde olduklarını belirterek "AK Parti iktidarları Türkiye'nin sanayide, teknolojide, eğitimde, sağlıkta, sporda, gençlikte, turizmde, kültürde her alanda asırlık eserlere, hizmetlere eriştiği, kavuştuğu bir dönem oldu. Çok şükür bizler de bu yolculuğun neferleri olarak taş üstüne taş koymaya, eser siyasetine, proje siyasetine, hizmet siyasetine sahip çıkmaya, omuz vermeye devam ediyoruz. Hamd olsun Türkiye bugün artık dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri. Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta en fazla ürün çeşidini en fazla sayıda ülkeye ihraç etme kabiliyetine sahip ülke Türkiye'dir. Bu muazzam kabiliyet elbette hükümetlerimiz döneminde attığımız adımlar kurduğumuz altyapılar sayesinde mümkün oldu. Türkiye'yi baştanbaşa organize sanayi bölgeleriyle donattık. Türkiye'nin OSB'lerini üretim merkezleri haline getirdik. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de 192 OSB vardı. Şimdi Türkiye'de 371 organize sanayi bölgesi var. Biz iktidara geldiğimizde 11 bin fabrika OSB'lerde üretim yapmaktaydı. Şimdi 61 bine yakın fabrika Türkiye'nin OSB'lerinde üretim yapıyor. Biz iktidara geldiğimizde OSB'lerde 415 bin kişi çalışıyordu. Şimdi 2 milyon 700 bin kardeşimiz alın teri döküyor, organize sanayi bölgelerinde üretime güç veriyor. Türkiye, Avrupa değer zincirlerinin, tedarik zincirlerinin kilit oyuncusu haline geldi. Demir-çelik üretiminde çimento üretiminde, güneş paneli üretiminde, otobüs üretiminde, ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Artık pek çok alanda Avrupa'da ve dünyada en önemli üretim merkezlerinden biriyiz" dedi.

SAVUNMA SANAYİ TAÇLANDI

"Bütün bu başarılar elbette tam bağımsızlığımızı tahkim etmek adına attığımız milli savunma sanayi adımlarıyla taçlandı" ifadelerine yer veren Kacır, "Türkiye bir önceki asırda hava araçları, uçaklar, helikopterler üreten bir ülke değilken, şimdi havacılıkta, özellikle yeni nesil havacılık platformlarında lider ülke haline geldi. İnsansız hava araçlarında küresel pazarın yüzde 68’ini Türkiye elinde tutuyor. Artık, dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin ileri teknoloji sistemlerine teveccüh var. Sadece hava araçlarında değil, kara araçlarında, deniz platformlarında, uydu sistemlerinde tüm savunma sanayi alanlarında Türkiye dünyanın en önemli oyuncularından biri oldu. Bu yıl savunma sanayi ihracatımız 9 milyar doları aşacak. Türkiye'nin toplam ihracatı iktidarlarımız döneminde 36 milyar dolardan 270 milyar dolara yükseldi. Türkiye artık montaj sanayi yapan, düşük katma değerli üretim yapan bir ülke değil. Teknoloji seviyesi yüksek ve orta yüksek düzeyde olan ürünlerin ihracatını AK Parti iktidarları döneminde 10 milyar dolardan 108 milyar dolara, 11 misline çıkardık" diye konuştu.

"İSTİHDAMIN VE YATIRIM TEŞVİKLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Kastamonu’ya yapılan yatırımlara da değinen Kacır, "Seydiler ve Taşköprü organize sanayi bölgelerini kurduk ve 4 organize sanayi bölgesini de üretimle buluşturduk. Bugün Kastamonu'nun organize sanayi bölgelerinde 98 üretim yerinde 5 bin 200’ye yakın kardeşimiz istihdam ediliyor. Bu süreçte organize sanayi bölgelerinin altyapılarını Bakanlık olarak inşa ettik. Bir milyar liranın üzerinde bir kaynağı organize sanayi bölgelerimizin altyapılarını harcadık. Üniversitemizi Teknopark'ta tanıştırdık. Artık Kastamonu'da, üniversitemizde araştırma, geliştirme faaliyetleri sürdürülüyor. KOBİ'lerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Biz iktidara geldiğimizde şehirlerimizdeki KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı iki elin parmağını geçmiyordu. Bizim iktidarlarımız döneminde, 23 yılda Kastamonu'da KOSGEP eliyle 921 milyon liranın üzerinde KOBİ desteği verdik. 47 milyar lira yatırımın ve 15 binden fazla istihdamın yatırım teşviklerimizde önünü açtık. Şimdi yatırım teşviklerinde daha ileri adımlar atıyoruz. Kastamonu’daki organize sanayi bölgelerinde hayata geçen yatırımlarda 8 yıl boyunca sigorta primi işveren payını yarısını Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Yine hayata geçen her bir yatırıma 24 milyon liraya kadar kredisinin 10 puanlı düzeyinde finansman desteği sağlıyoruz. Özellikle entegre besi ve et ürünleri işleme tesisleri, çapraz lamina ahşap panel üretim tesisleri, modüler mobilya üretim tesislerini Kastamonu'ya kazandırarak yerel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar Kalkınma Ajansı'nız hediye ile Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nız eliyle 212 projeye 777 milyon lira destek verdik. Üretimden istihdama kültürel mirastan yeşil enerjiye kadar pek çok alanda şehrimizin imkan ve kabiliyetlerini bu projelerde hayata geçirdik, harekete geçirdik" şeklinde konuştu.

"KASTAMONU'YU DOĞA TURİZMİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Kastamonu’da doğa turizmin gelişmesi için yapılan projeye değinen Bakan Kacır, "Horma Kanyonu ve Güney Karadeniz Jeopark etaplarını tamamladığımız doğa turizminin geliştirmesi projesiyle Kastamonu'yu ülkemizin önde gelen doğa turizmi destinasyonlarından biri haline getirmiş olacağız. İnşallah yine bugün açılışını gerçekleştireceğimiz üniversitemizde özellikle Kastamonulu genç kardeşlerimizin Teknofest yolculuğuna, hayallerini araştırma, geliştirmeye, projelerini teknoloji girişimlerine dönüştürme yolculuğuna ev sahipliği yapmasını ümit ettiğimiz Milli Teknoloji Atölyemizde Kastamonumuza ayrı bir değer katacaktır" ifadelerini kullandı.

