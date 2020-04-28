Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,55’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 559,88 puanlık azalışla 100 bin 707 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de 1,21 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
28.04.2020 - 18:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,55’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa,borsa istanbul,bist,
700193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700193.aspx
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