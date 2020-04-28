Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,55’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 559,88 puanlık azalışla 100 bin 707 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de 1,21 değer kaybetti.