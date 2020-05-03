Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, dolandırıcıların ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ ve ‘Evde Kal’ gibi temalarla açtıkları sahte web sitelerinde ‘ücretsiz maske talebi’ ve ‘ihtiyacı olanlara 1.000 TL devlet yardımı’ gibi başlıklar kullanarak vatandaşı kandırmaya çalıştığını tespit etti. Ayrıca banka ve kamu kuruluşlarının internet sitelerini taklit eden dolandırıcıların bu platformların sosyal medya üzerinden reklamını yapıp söz konusu sitelerle ilgili bilgiler içeren mesaj ve e-Posta gönderdiği ifade edildi. Böylelikle, bu sitelere güvenen vatandaşların banka, kredi kartı bilgileri ya da kişisel verilerinin ele geçirildiği aktarıldı. Güvenlik birimleri konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Böylelikle sahte sitenin doğruluğunu kontrol etmeden giriş yapan vatandaşların paraları ele geçirilerek, suçluların hesabına aktarılıyor. Suçlular tarafından mağdurlar adına kredi çekim işlemleri yapılıyor. Çıkan kredi borcu mağdurların hesaplarına yansıtılıyor. Ayrıca, suçlular tarafından internet üzerinden ürün siparişi veriliyor ve faturalar mağdurların hesaplarına yansıtılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da vatandaşlara kısa çalışma ödeneği gibi başvurularında, İŞKUR resmî hesapları dışında hiçbir e-Posta ve SMS'e itibar etmemeleri, kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında üçüncü kişilerle paylaşmamaları uyarısında bulundu.

Siber dolandırıcıların Bakanlık ve İŞKUR'un adlarını, logolarını taklit ettiğine dikkati çeken Selçuk "Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin" dedi.

12 BİN SİTE KAPATILDI

Oltalama metoduyla yapılan dolandırıcılıklar bu yılın mart ve nisan ayında yüzde 10 artış gösterirken USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) tarafından, yılın ilk dört ayında 11 bin 831 sitenin erişime kapatıldığı öğrenildi. 2019 yılında ise kapatılan site sayısı toplamda 20 bin 154 idi.